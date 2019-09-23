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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oğlu için evinin bahçesini halı sahaya çevirdi İzle

Oğlu için evinin bahçesini halı sahaya çevirdi İzle

Halı saha yapılan bahçenin drone görüntüsü

-Küçük Muhammed'in arkadaşları ile antrenman yapması
-Baba Süleyman Bayrak'ın konuşması
-Muhammed Bayrak'ın konuşması
-Genel ve detay görüntüler

- (Özel haber)- Diyarbakırlı Süleyman Bayrak, 10 yaşındaki oğlu Muhammed'in futbol aşkını sürdürmesi için kolları sıvadı- Halı sahalardan eskimiş halıları toplayan fedakar baba, futbol tutkunu oğlu için evinin bahçesinin bir bölümünü halı sahaya çevirdi DİYARBAKIR

- Diyarbakırlı Süleyman Bayrak, futbol tutkunu oğlu 10 yaşındaki Muhammed'in rahat antrenman yapabilmesi için evinin bahçesinin bir bölümünü halı sahaya dönüştürdü. Yenişehir ilçesi İplik-Fabrika Mahallesi’nde oturan Süleyman Bayrak, futbol tutkunu oğlu Muhammed'in hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Oğlunun büyüyünce futbolcu olmak istediğini öğrenen baba, halı sahaları gezerek eskiyen suni çimleri alıp evinin bahçesine getirdi. Evinin bahçesinin bir bölümünü mini halı sahaya çeviren baba Bayrak, mini sahaya tahtadan kale de yaparak oğlunun hayalini gerçekleştirmesi için gerekli imkanları sağlamaya çalıştı. İlkokul 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki küçük Muhammed, babasının bu fedakarlığına karşılık derslerinden arta kalan zamanını arkadaşları ile antrenman yaparak geçiriyor. “Muhammed'in yeteneğini geliştirmesini istiyorum" Muhammed’in futbola olan sevgisini gördüğünü ve yeteneklerini geliştirmesi için evinin bahçesinin bir bölümünü halı sahaya çevirdiğini kaydeden baba Bayrak, "Muhammed çok yetenekli, her gün antrenmana gidemiyorduk. Yeteneğini de görünce kendim bir şeyler düşünüp ona farklı bir ortam ve bir zemin oluşturmak istedim. Ondan dolayı gittim daha önce kendi halı sahasını yenileyen bir yerde bu halı saha parçalarını toplayıp, getirdim bahçemde ona bir saha ortamı oluşturdum. Kaleler olmadığından dolayı tahtadan bir kale yaptım. Ayaklarına daha iyi hakim olması ve daha iyi şut çekebilmesi için küçük bir tane demirden kale yaptım. Amacım babası olarak Muhammed’in yeteneğini daha da geliştirmesini sağlamak. Bu eğitimini aldıktan sonra bir futbol kulübünde profesyonel futbolcu olarak top oynamasını istiyorum. Çünkü hayalindeki en büyük şey futbolcu olmak. Her gün inanılmaz derecede çalışıyor. Günden güne de yeteneğine yetenek katıyor" dedi.
"Barcelona veye Real Madrid'te oynamak istiyorum" Muhammed Bayrak ise tek hayalinin profesyonel futbol liglerinde futbol oynamak olduğunu belirterek, "Her gün ortalama bir saat çalışıyorum. Hayalimdeki takım Barcelona veya Real Madrid" diye konuştu.
Küçük Muhammed şimdi bu yeteneğini keşfedecek futbol takımlarından gelecek teklifleri ve destekleri bekliyor.
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