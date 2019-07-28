Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Off-Road yarışlarında Gürcü sürücü takla attı

Off-Road yarışlarında Gürcü sürücü takla attı

- Gürcü sürücüsünün parkurdaki görüntüsü

Yarış İran Efes Direksiyon 

-- Gürcü sürücünün takla atması

- ARTVİN

- Artvin’de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda organize edilen 5. Uluslararası Off-Road Yarışları’nda Gürcistan’dan gelen sürücü parkurda takla attığı aracından yara almadan kurtuldu. Artvin Off-Road Kurulu tarafından bu yıl 5. kez organize edilen Uluslararası Off-Road Yarışları'na Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'dan da ekipler katıldı.
Motor gücüne göre 4 klasmanda toplam 46 ekip, oluşturulan zorlu parkurda dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Startın verilmesinin ardından adeta nefes kesen organizasyonda Gürcistan’dan gelen bir sürücü takla attı. S4 klasmanında yarışan Gürcistan Adjara Off-Road Kulübü üyelerinden Geno Keke ve yardımcı pilotu Tamazi Asanidze, parkurdaki derin çukura girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Anında müdahale edilen aracın içerisindeki iki kişi yara almadan kurtuldu.
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı