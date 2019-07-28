Off-Road yarışlarında Gürcü sürücü takla attı

-- Gürcü sürücünün takla atması



- ARTVİN



- Artvin’de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda organize edilen 5. Uluslararası Off-Road Yarışları’nda Gürcistan’dan gelen sürücü parkurda takla attığı aracından yara almadan kurtuldu. Artvin Off-Road Kurulu tarafından bu yıl 5. kez organize edilen Uluslararası Off-Road Yarışları'na Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'dan da ekipler katıldı.

Motor gücüne göre 4 klasmanda toplam 46 ekip, oluşturulan zorlu parkurda dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Startın verilmesinin ardından adeta nefes kesen organizasyonda Gürcistan’dan gelen bir sürücü takla attı. S4 klasmanında yarışan Gürcistan Adjara Off-Road Kulübü üyelerinden Geno Keke ve yardımcı pilotu Tamazi Asanidze, parkurdaki derin çukura girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Anında müdahale edilen aracın içerisindeki iki kişi yara almadan kurtuldu.

