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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Off-Road yarışları nefes kesti Haberi

Off-Road yarışları nefes kesti Haberi

Start

Yarış Hastane Efes 

-Parkurdan görüntüler
-Araçların saplanması ve kurtarılması
-Kaza geçiren pilota tedavi
-Vali Kaymak'ın konuşması Genel görüntü

- SAMSUN

- Türkiye Off-Road Şampiyonası Veziroff 3. Ayak yarış gösterileri adeta izleyenlerin nefesini kesti. Samsun’un Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi’nde 4.5 kilometre özel alanda yapılan seyirci etabındaki turlar nefes kesti. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın startı ile başlayan yarışlarda 26 araç ve her araçta bir pilot ile bir co-pilot olmak üzere toplam 52 yarışmacı katıldı.
Yarışmacılar, 4 etaptan oluşan parkurlarda birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya yarıştı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda zaman zaman olumsuzluklar da yaşandı. Pilotlar ve co-pilotlar zorlu engellerden geçerken sakatlık yaşadı. Sakatlanan sporcular, parkurda hazır bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tek kadın pilot İlayda Hancı’nın da boy gösterdiği yarışlarda arazi araçlarından bazıları parkuru tamamlamakta zorlanırken, zemine saplanan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve iki gündür devam eden yarışlar 4 etap sonunda tamamlanacak.
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