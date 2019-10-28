Off-road parkurlarının kadın pilotu - SAKARYA

- Kadın pilot Melis Aksöz'ün aracından detay - Aksöz'ün aracıyla ilgilenmesi - Aksöz'ün yarışta çekilen görüntülerinden detay - Röportaj - Melis Aksöz'ün kaza yapma anına ilişkin arşiv detaySAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Off - road parkurlarında mücadele veren 20 yaşındaki Melis Aksöz, bu alanda tecrübe kazanıp, ülkesini uluslararası yarışlarda temsil etmeyi hedefliyor.
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