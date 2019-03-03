Ödemişspor'a Alpay Özalan morali - İZMİR

: - Ödemişsporun yöneticisi Ufuk Kızıler'in AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a forma hediye etmesi - Alpay Özalan'ın karşılaşmayı izlemesi - Karşılaşmadan detay - Alpay Özalan'ın açıklamasıÖdemişspor'a Alpay Özalan moraliİZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da takip ettiği Spor Toto BAL 8. Grup müsabakasında Ödemişspor, Urganlıspor'u 3 - 1 mağlup etti.Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda Ödemişspor'un 3 - 1 Urganlıspor'u 3 - 1 yendiği müsabakayı takip eden Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ödemişspor'un bulunduğu konumu hak etmediğini kaydetti. Ödemiş'i ve Ödemişspor'u çok yakından bildiğini kaydeden Özalan, "Ödemişspor'un konum olarak daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Ödemiş’e bugün seçim çalışması kapsamında köyleri gezeceğiz. Vatandaşlarımızın gönüllülerine dokunacağız. Ödemişspor’un layık olduğu yere gelmesi için ben de üzerime düşeni yapmaya hazırım." dedi. Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde de en iyi sonucu alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
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