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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Obi Mikel, Trabzon’a geldi

Obi Mikel, Trabzon’a geldi

- Obi Mikel'in karşılanması

- TRABZON

Trol 


- Trabzonspor’un kadrosuna kattığı . Trabzonspor’un yeni transferi 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak. Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.
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