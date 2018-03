-Evertonlu Seamus Coleman açıklamaları

- O'Neill, "İki ülkede aynı üzüntüyü yaşıyor"- İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill:- “Türkiye ile aslında şu an aynı kaderi paylaşıyoruz”- “Türkiye kamp yapmak için ideal bir ülke”- İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takım Kaptanı Seamus Coleman:- “Cenk Tosun, hem oyuncu hem karakter olarak benim beğendiğim ve sevdiğim bir oyuncudur”- “Yavaş yavaş gollerini de atmaya başladı” ANTALYA



- İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill, Türkiye’nin de kendileri gibi Dünya Kupası’na gidemediğine değinerek, iki takımın da yeni kadroları ile sahada olacağını kaydetti.

İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill, yarın Antalya Stadı'nda saat 20.30’da oynayacakları Türkiye maçı öncesi takım kaptanı Seamus Coleman’la birlikte basın toplantısı düzenledi.

Antalya Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda konuşan O'Neill, kendilerini ülkelerine davet eden Türkiye’ye teşekkür etti. "Türkiye'ye övgü" Pazartesi akşamından bu yana Antalya’da olduklarını ve çok iyi bir kamp geçirdiklerini dile getiren O’Neill, “Türkiye kamp yapmak için ideal bir ülke. Hem tesis hem otel olsun hem de konaklama olsun çok güzel organizasyon yapılmış. Kusursuz bir kamp yaptık” diye konuştu.

"Yeni kadrolar" Karşılaşma hakkında konuşan O’Neill, “Türkiye ile aslında şu an aynı kaderi paylaşıyoruz. İki ülkede Dünya Kupası’na gidememenin üzüntüsünü yaşıyor. İki takım da yeni kadrosu ile sahada olacak. Bu yeni kadro ile bu gibi maçlar iyi bir fırsat olacak. İki takım açısından baktığımızda aynı noktada olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.

"Baskı olacaktır" Kadroya bir çok yeni futbolcunun katıldığını kaydeden O’Neill, “Bazen genç oyuncuların kamp sürecinde adapte olması zaman alabiliyor. Bu alışma döneminde bu gibi maçlar oyuncular için iyi bir fırsat olacak. Milli formayı giyen her oyuncu iyi oynamalı. Onların eline geçen önemli bir fırsat, kadroya giremeyenlerin ise bir sonraki maça çağrılmayacakları anlamına gelmiyor. Tabi ki yeni oyuncularımız kadroya ilk kez çağrılmanın da baskısını yaşayacaklardır” ifadelerine yer verdi. Deneyimli teknik adam, kadroda hem tecrübeli hem de yeni gelen oyuncuların olduğunu belirterek, Türkiye maçının önemli ve kritik olduğunun farkında olduklarını belirtti.

"Keane'nin yeri kolay dolmayacak" Hücum hattının en önemli oyuncularından Robbie Keane’nin milli takımı bırakmasını da değerlendiren O’Neill, “Keane’nin yerini dolduracak 3 genç oyucumuz vardı. Ama o oyuncularımız için zamana ihtiyacımız var. Adaptasyon süreci olacak. Bir Robbie Keane’nin yerini doldurmak o kadar kolay olmayacak” ifadelerine yer verdi. Coleman'dan Cenk Tosun’a övgü Takım kaptanı Evertonlu Seamus Coleman’a ise Cenk Tosun'la ilgili bir soruya, "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu, kadromuza büyük bir katkı yaptı. Son haftalarda yavaş yavaş gol atmaya başladı.

Bu gollerini atacağının sinyalini bize ilk geldiğinde antrenmanlardaki performansıyla göstermişti. Maç eksikliği olduğunu biliyorduk, yavaş yavaş eski performansını yakaladı. Cenk Tosun, hem oyuncu hem karakter olarak benim beğendiğim ve sevdiğim bir oyuncudur” açıklamasını yaptı. "Milli forma önde gelir" Önemli bir sakatlık süreci yaşadığını anlatan Coleman, sakatlığının geçtiğini kendisi için her zaman milli takım formasını giymenin onur ve gurur verici olduğunu vurguladı. Sakatlık sürecinde hiçbir zaman futbola geri dönmeyeceğini düşünmediğini dile getiren Coleman, zor bir süreç geçirdiğini ama sakatlığının geçtiğini ve takımında da 4-5 maça çıktığını belirtti.

"Genç oyuncular" Coleman, geç oyunculara ise kendisinin de o süreçlerden geçtiğini ifade ederek, genç oyuncuların her zaman mili takıma girecek şekilde kulüp takımlarında başarılı olmalarını vurguladı.