O’Neill’den Türkiye'nin futboluna övgü İzle

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- - İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill:- “Duran toptan gol yedik, üzgünüz, futbol oyunu bu maç esnasında olabilir”- “Türkiye'nin topla hakimiyetini beğendim”- “İleriki yıllarda Türkiye, Avrupa ve Dünya futbolunda önemli bir yere gelecek kapasitededir” ANTALYA



- İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill, duran toptan gol yemelerinin üzücü olduğunu belirterek, Türkiye’nin ilerleyen dönemde Avrupa ve Dünya futbolunda önemli bir yere gelecek kapasitede olduğunu kaydetti.

İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı, Antalya’da hazırlık maçında karşılaştığı Türkiye’de 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan O’Neill, iyi bir maç olduğunu ve Türkiye’nin güçlü bir takım olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Duran toptan gol yemek üzücü" İlk yarıda karşılaşmanın en iyi gol pozisyonunu yakaladıklarını aktaran O’Neill, “Değerlendiremedik. Oyun içinde bir penaltı var gibiydi, verilebilir miydi, verilemez miydi tekrar izlemem gerekir. Penaltı verilebilirdi. Duran toptan gol yedik, üzgünüz. Futbol oyunu bu maç esnasında olabilir. Türkiye’nin topla hakimiyetini beğendim. Kendi oyucularımı da beğendim. Bazı oyuncularım ilk kez bir arada oynadılar. İyi performans gösterdiler” diye konuştu.

"Kopukluk vardı" Bu gece hücum hatlarında zayıf kaldıklarının altını çizen O’Neill, “Oyuncularımız arasında uyum sorunu vardı. Ama bugün çift forvet oynadık. İki oyuncum da iyi performans gösterdi. İki maçta da arka arkaya duran toprak gol yemek üzücü. Çalışmamız gereken bir takım noktalar var. İlerleyen maçlarda bunu daha iyi seviyeye getireceğiz” diye konuştu.

"Diziliş değişebilir" Sahaya 3-5-2 dizilimi ile çıktıklarını dile getiren O’Neill, ”Oyuncu kadromuza baktığımız zaman tecrübeli oyuncularımız var. Olumsuz performans göstermediler. Zaman zaman oyun içinde sistem değişikliğine gittik. Oyunun son 5-10 dakikasında da skora bağlı olarak değişikliğe gittik. Çift forvet oynadığımız zaman orta sahadaki oyuncuların forvete destek vermeleri önemlidir. Bu sistemi ilerleyen maçlarda bir daha kullanabiliriz yada başka sistem kullanabiliriz” ifadelerine yer verdi. "Türk futbolu iyi yere gelecek kapasitede" Son 20-30 senede Türk futbolunun çok iyi bir gelişme gösterdiğine değinen O’Neill, “Ben İrlanda Milli Takımı ile Türkiye’ye maça geldiğimde stadın 3 saat önceden taraftarların doldurduğunu görüyorum. Taraftarları tebrik ediyorum, kazansalar da, kaybetseler de takımlarını destekliyorlar. Baktığınız zaman Türkiye Dünya Kupası elemelerinde grubunu 4. sırada bitirdi. Şok verici bir sonuçtu. Türkiye Dünya Kupasına katılabilecek gücünün var olduğunu düşünüyorduk. Ama ileriki yıllarda Türkiye, Avrupa ve Dünya futbolunda önemli bir yere gelecek kapasitededir. Şuan İrlanda Milli Takımında önemli görevlerim var ve oraya odaklanmış durumundayım” ifadelerine yer verdi.

