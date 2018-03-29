Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Norveçli kick boksçular Antalya'da kamp yapıyor İzle

Norveçli kick boksçular Antalya'da kamp yapıyor İzle

- Kick boks antrenmanından detay - Norveç Milli Takım Baş Antrenörü Daimi Akın ile röportaj - Norveç kick boks milli sporcusu 33 yaşındaki Tea Therese Naess ile röportajANTALYA (AA) - Norveçli kick boksçular, Antalya 'nın Kemer ilçesinde kamp yapıyor.Norveç'in Fighter Kickboks Kulubü, kamp çalışması için Kemer'e geldi.Norveç Kick Boks Milli Takımında yer alan 7 sporcunun da ralarında bulunduğu 52 kişilik kafile, kamp merkezinde antrenmanlarına başladı.
Kulüp Başkanı ve Norveç Milli Takımı Başantrenörü Daimi Akın (45), gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır Norveç milli takımını çalıştırdığını söyledi.

Akın, Norveç'te 4 kick boks okulunun olduğunu ve bu okullarda 850 sporcusunun bulunduğunu kaydetti.
Antalya 'da bir organizasyona hazırlandıklarını dile getiren Akın, "Kamp dönemi iyi geçiyor. Burada hava çok güzel. Eylül'de kemer maçları olacak. Sporcularım o maçlara da hazırlanıyoruz. Ayrıca kasım ayında Slovenya'da yapılacak Avrupa şampiyonasını çok önemsiyoruz." dedi.
Milli sporcu 33 yaşındaki Tea Therese Naess ise en büyük hedefinin dünya profesyonel kemer maçında kemerini korumak olduğunu söyledi.

Kemer maçına çıkmadan önce bütün hazırlıklarını en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Naess, amatör Avrupa şampiyonluğunu da korumak istediğini kaydetti.
Naess, daha önce birçok uluslararası müsabakalarda Türk sporcularla karşılaştığını anlatarak, "Türk sporcular ile karşılaştım. İçlerinde en iyisi dünya şampiyonası finalinde karşılaştığım Gözde Bayergi Arıca'ydı. Kendisiyle daha sonra bir maç daha yaptık ve onu da ben kazandım." diye konuştu.
Kampın 31 Mart Cumartesi günü sona ereceği bildirildi.

Milli Takım Şampiyon Uluslararası Milli Sporcu Dünya Şampiyonası 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı