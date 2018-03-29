Norveçli kick boksçular Antalya'da kamp yapıyor İzle
- Kick boks antrenmanından detay - Norveç Milli Takım Baş Antrenörü Daimi Akın ile röportaj - Norveç kick boks milli sporcusu 33 yaşındaki Tea Therese Naess ile röportajANTALYA (AA) - Norveçli kick boksçular, Antalya 'nın Kemer ilçesinde kamp yapıyor.Norveç'in Fighter Kickboks Kulubü, kamp çalışması için Kemer'e geldi.Norveç Kick Boks Milli Takımında yer alan 7 sporcunun da ralarında bulunduğu 52 kişilik kafile, kamp merkezinde antrenmanlarına başladı. Kulüp Başkanı ve Norveç Milli Takımı Başantrenörü Daimi Akın (45), gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır Norveç milli takımını çalıştırdığını söyledi.
Akın, Norveç'te 4 kick boks okulunun olduğunu ve bu okullarda 850 sporcusunun bulunduğunu kaydetti. Antalya 'da bir organizasyona hazırlandıklarını dile getiren Akın, "Kamp dönemi iyi geçiyor. Burada hava çok güzel. Eylül'de kemer maçları olacak. Sporcularım o maçlara da hazırlanıyoruz. Ayrıca kasım ayında Slovenya'da yapılacak Avrupa şampiyonasını çok önemsiyoruz." dedi. Milli sporcu 33 yaşındaki Tea Therese Naess ise en büyük hedefinin dünya profesyonel kemer maçında kemerini korumak olduğunu söyledi.
Kemer maçına çıkmadan önce bütün hazırlıklarını en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Naess, amatör Avrupa şampiyonluğunu da korumak istediğini kaydetti. Naess, daha önce birçok uluslararası müsabakalarda Türk sporcularla karşılaştığını anlatarak, "Türk sporcular ile karşılaştım. İçlerinde en iyisi dünya şampiyonası finalinde karşılaştığım Gözde Bayergi Arıca'ydı. Kendisiyle daha sonra bir maç daha yaptık ve onu da ben kazandım." diye konuştu. Kampın 31 Mart Cumartesi günü sona ereceği bildirildi.