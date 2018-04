Nizamettin Algan: “1967 bu kulübün kuruluşudur, 2018 bu kulübün kurtuluşu olacak”

- Trabzonspor’un kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, Trabzonspor’un sahada batmayacağını ancak masada ve ekonomide batabileceğini belirterek, “1967 bu kulübün kuruluşudur, 2018 bu kulübün kurtuluşu olacak. Bu son şansımızdır. Bu böyle devam ederse ipin ucunu yakalayamayız” dedi.

Yönetimlerde bir devamlılık sağlanamadığını kaydeden Trabzonspor’un kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, eskilerin unutulduğunu ifade etti.

20 kişiyle başladıklarını, 3 kişi kaldıklarını dile getiren Algan, “Son yıllarda kuruculardan bahsediliyor. Kulübün protokolünde bana göre ilk başta kurucularının olması lazım. Bizde her nedense hep başkanlardan başlar. Kurucular olmasaydı başkanlar olabilir miydi? 20 kişiyle başladık 3 kişi kaldık. Ama Trabzonspor’un yaşı kadar, günü kadar yaşadık. Trabzonspor’u yaşamayanlar, tanımayanlar ezberlemeyenler ona hizmet edemezler. Biz bugünlere bundan dolayı döndük” şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un sahada hiçbir zaman aciz duruma düşmediğini söyleyen Algan, “Kurulduğu yıldan bu yıla kadar her sezon başa oynamaya başlamıştır ama çeşitli kademelerde bitirmiştir. Ekonomik bakımdan belli bir tarihten sonra katlanarak gitmiştir. Bugün artık öyle bir duruma geldi ki topyekün Trabzonsporluların el birliği yapma şartına dayandı. Herkes kendinde olanı verecek. Bende ilerlemiş bir yaş ve Trabzonspor için düşünceler var ben onu vereceğim. Bir başka arkadaşımızda gençlik ve dinçlik var onu verecek. El birliği ile biz yalnız yönetiminden beklemeyeceğiz” ifadelerini kullandı. “Trabzonluların değil artık Trabzonsporluların kulübü oldu” Trabzonspor’un tarihinde enteresan şeyler yaşandığını ifade eden Algan, “Ben amatörlükten beri bu işin içindeyim. Merkezde bir lokalimiz vardı her akşam orada taraftar, üye, yönetici, futbolcu ve teknik adam da vardı. O salonlarda hep futbol konuşulurdu. Topluma haberler doğru gidiyordu. Biz sevinçle, iftiharla çok muazzam tesislere taşındık ama merkezi unuttuk. O günden bugüne kadar şu lokalimizi zorla açtırdık ama açıldığı günden bu yana hiçbir yönetici gelip burada mecburi bir toplantı olmadıktan sonra bir kahve içmemiştir. Bu derece tabanımızla uzaklaştık. İş dedikoduya kaldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde söylenen bir cümle Kavakmeydan’a gidene kadar yalansa bile ona inanılıyor. Çünkü oraya gidene kadar ağızdan ağıza değişiyor. Trabzonspor’da bu kopukluk devam ettiği sürece benim kanaatime göre arzulanan sonucu varamayız. Türkiye genelinde bir süre üyemiz var. Trabzonluların değil artık Trabzonsporluların kulübü oldu” diye konuştu.

“1967 bu kulübün kuruluşudur, 2018 bu kulübün kurtuluşu olacaktır” El birliği ile taşın altına ellerini koyacaklarını belirten Algan, “Yurt genelinde bir ağ kurulmuş gibiydi. Birbirimizden haberimiz olurdu. Şimdi yönetim Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde biz buradayız. Ama yönetimimizin bizden haberi yok bizim onlardan haberimiz yok. Gelecek yönetimimiz inşallah bunları dikkate alacak. El birliği ile taşın altına elimizi koyacağız. Trabzonspor sahada batmaz, ama masada ve ekonomide batar. 1967 bu kulübün kuruluşudur, 2018 bu kulübün kurtuluşu olacaktır. Bu son şansımızdır. Bu böyle devam ederse ipin ucunu yakalayamayız” ifadelerini kullandı.