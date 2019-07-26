Nill De Pauw, Çaykur Rizespor'da - RİZE

- İmza töreninden görüntüler - Çaykur Rize spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er'in açıklaması - Futbolcu Nill De Pauw'un açıklamasıRİZE (AA) - Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Çaykur Didi Stadı toplantı odasında imza töreni düzenlendi. Çaykur Rize spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, burada yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen Nill De Pauw'u transfer ettiklerini ifade eden Er, "Kendisiyle 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Bundan önce İsmael Diomande ile imza töreni yapmıştık. İnanıyorum ki transferlerimizin takımımıza katkıları olacaktır. hayırlı olsun." dedi. Nill De Pauw ise, bir hafta boyunca sportif direktör Yılmaz Bal ile görüşmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Tüm çabalar sonunda transferim gerçekleşti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık Çaykur Rize spor'un futbolcusuyum. Eşimde Rize yi beğendi. Burayı da gezdik. Doğası ve yemekleri çok güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rize li olduğunu daha önce duymuştum. Bir fırsat olursa görüşmek için memnun olurum. Çok politik bir insan değilim. Politika ile ilgilenmiyorum. fakat Erdoğan'ın yaptığı işleri ve insanların ondan memnun olduğunu duydum."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım