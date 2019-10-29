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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Niğde Anadolu-Antalyaspor maçının ardından - NİĞDE

Niğde Anadolu-Antalyaspor maçının ardından - NİĞDE

- Niğde Anadolu - Antalyaspor maçının ardından - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ın konuşması - Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Orhan Alıcı’nın konuşmasıMaçın ardından - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: - "Maalesef gol atmayı beceremedik veya kaçırdık ama sonunda penaltılarda turu geçtik" - Niğde Anadolu Teknik Direktörü Orhan Alıcı: - "Antalyaspor'u tebrik ederim, kupada devam edecekler. Biz de ligde kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz"NİĞDE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta penaltılarda 3 - 2 yenerek 5. tura yükselen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol atmak için çabaladıklarını ancak başarılı olamadıklarını, penaltılarla da olsa turu geçmenin önemli olduğunu ifade etti.
Korkmaz, "Çok gol kaçırdık, ama istediğimizi sonunda aldık. Hem turu geçtik, hem de 2 genç oyuncuyu Halil İbrahim ile Bünyamin'i kazandık. Onların da bugün iyi oyunu bizleri daha da mutlu etti. Artık bundan sonra önümüze bakacağız." diye konuştu.
Niğde Anadolu'nun genç ve diri bir takım olduğunu belirten Korkmaz, Niğde temsilcisinin daha iyi yerlerde olacağına inandığını kaydetti.
Korkmaz, "Gençler oynadıkça tecrübe sahibi oluyor. Tecrübe sahibi oldukça daha da olgunlaşıyorlar. Daha da iyi olacağını düşünüyorum." dedi.
- "Oyuncularımın mücadelesi üst seviyedeydi" Niğde Anadolu Teknik Direktörü Orhan Alıcı da Süper Lig ekibine karşı oyuncularının üst seviyede bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Rakiplerine karşı sahanın her bölgesinde güçlü reaksiyon gösterdiklerini anlatan Alıcı, "Antalyaspor'un güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Savunmada yapacağımız hücum geçişleriyle etkili olmaya çalıştık, nitekim bir kaç tane net pozisyonumuz oldu, bunları değerlendirebilirdik. Tabi ki bu süreç içerisinde daha fazla deneyime ve tecrübeye ihtiyacımız vardı. Antalyaspor'u tebrik ederim, kupada devam edecekler. Biz de ligde kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör Yükselen 

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