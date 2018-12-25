Nevşehir Belediyespor 4 futbolcu ile yollarını ayırdı Haberi

-TEKNİK DİREKTÖR CÜNEYT TİRYAKİ İLE RÖPORTAJ

-KAPTAN MURAT TUNÇ BEHRAM İLE RÖPORTAJ

-KALECİ İLE RÖPORTAJ



NEVŞEHİR



- TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin ilk devresini 33 puan ile lider tamamlayan Nevşehir Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Nevşehir'de 4 oyuncuyla da yolların ayrıldığı açıklandı. TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligde ilk devrenin tamamlanmasının ardından hazırlıklarına başlarken Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki 4 futbolcu ile yollarını ayırdıklarını söyledi.



Teknik Direktör Tiryaki, “Takımımızda ilk yarı bizimle beraber olan kaleciler Onur Bilgin ve Oğuzhan’ın yanı sıra Adem Sağlam ve Ömer Faruk Çelimli ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bu kararı alırken de arkadaşlardan ikinci yarı faydalanamayacağımızı düşünerek onlarında başka bir takımda kendilerini daha rahat ifade edebileceklerini düşündük ve böyle bir karar aldık. Bu boşluğu doldurmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sezonu resmi olarak açılmadı. Transfer sezonu normalde resmi olarak 1 Ocak tarihi itibarıyla başlayacak. Takdir edersiniz ki devre arasında ki transferler hiç kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların kendi kulüpleriyle sözleşmeleri var. Bizim görüşmelerimizin devam ettiği oyuncular var. Yaklaşık bir haftadır takımımıza katmak istediğimiz oyuncular ile ilgili belli bir alt yapı oluşturduk. Ama sonuçlandıramadık. Sonuçlanmak üzere olan transfer görüşmelerimiz de var. Öncelikle bir kaleci alacağız. Bir hücum hattına forvet, stoper ve bir kenar oyuncuyla ikinci yarı inşallah istediğimiz hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Tiryaki : "İkinci yarı daha güçlü olmalıyız" Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ikinci devre çalışmalarına da Pazartesi günü itibarıyla başladıklarını ifade ederken ikinci etap kamp çalışmalarını ise Antalya’da yapacaklarını söyledi.



Tiryaki, “Nevşehir Belediyespor olarak antrenmanlara dün itibarıyla başladık. İkinci yarının startını verdik. Ay sonuna kadar şehrimizde çalışacağız. İkinci etap çalışmalarımız 2 Ocak tarihinde Antalya’da başlayacağız ve 11 günlük bir kamp süresi geçireceğiz. 11 günlük kamp süresince 3 hazırlık maçı planladık. Ve 1 gün izin vererek Yomraspor müsabakası haftasında şehrimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İkinci yarı çok daha zor saha şartlarında mücadele edeceğiz. Biz grubumuzda bir, iki üç değil 15 rakibimiz var. Çünkü artık herkes bizden 1 puan almak için bize gol atmak için çok büyük çaba ve gayret sarf edecek. Dolayısıyla ikinci yarı bizim daha güçlü ve dayanıklı olmamız lazım. Çok ciddi ve disiplin çalışarak ikinci yarıya başlayacağız. İkinci yarıda devre arasında ki iyi çalışmalarımız skor tabelasına da yansıyacak” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediyespor takım kaptanı Murat Tunç Behram’da açıklamasında takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını ifade ederken ikinci yarıda fikstür avantajını iyi değerlendirerek puan farkını açmak istediklerini ifade etti.

Kaleci Onur Behiç Özalgan’da yaptığı açıklamada, takım havasının son derece iyi olduğunu ikinci yarı öncesinde çok çalışarak sezon sonunun şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.





