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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Nenad Bjelica: “Grupta birinci olduğumuz için mutluyum”

Nenad Bjelica: “Grupta birinci olduğumuz için mutluyum”

Nenad Bjelica'nın açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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- İSTANBUL

- Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, grupta birinci oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, “UEFA Avrupa Ligi’nde birinci olduğumuz için çok mutluyum. 5 maçta 13 puan aldık. İkinci yarı çok daha iyi oynadık fakat galip gelemedik. Skordan memnunuz” diye konuştu.

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