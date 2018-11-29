Nenad Bjelica: “Grupta birinci olduğumuz için mutluyum”

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- İSTANBUL



- Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, grupta birinci oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.



UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, “UEFA Avrupa Ligi’nde birinci olduğumuz için çok mutluyum. 5 maçta 13 puan aldık. İkinci yarı çok daha iyi oynadık fakat galip gelemedik. Skordan memnunuz” diye konuştu.



