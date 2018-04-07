NBA’de aynı sahada üç Türk Haberi



- Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz’ın oynadığı Philedelphia 76ers takımı Cedi Osman’ın yer aldığı Cleveland Cavaliers ile Philedelphia’da karşılaştı. Son dakikaya kadar çekişmeli geçen maçta iki sayı farkla gülen taraf Philedelphia oldu. Cleveland'ın neredeyse 30 sayı geriye düştüğü maçta Philedelphia’yı yakalamasıyla bir tarih yazma şansı maçın son saniyelerine kadar yaşanırken, Philedelphia'nın maçı 132-130 kazandı. Ersan İlyasova’nın maçın bitimine 3.3 sn kala attığı iki serbest atışla farkı üç sayıya çıkaran Philedelphia’yı, Cleveland Rober Covington’un üç sayılık denemesi ile yakalamaya çalıştı. Ancak faul ile durdurulunca sonuç 132-130 olarak belirlendi. Bu gece ayrıca Cleveland’da oynayan LeBron James, NBA tarihinde 31 bin skoruna ulaşan 7'inci aynı zamanda en genç basketbolcu unvanını aldı. Maçın sonucuna ilişkin olarak LaBron James “Dinleyin 30 sayı gerideydik ve tekrar yakaladık, bu neleri başarabileceğimizin kanıtıdır” dedi.

Ersan İlyasova ise, “Cleveland hiç belli olmuyor. LeBron 44 sayı ile inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama biz istediğimizi gene de yaptık. Baktığınız zaman üst üste 13 maç kazandık” diye konuştu.

Uzun yıllar sonra Philedelphia’nın ilk defa Play-Off oynayacağıyla ilgili açıklamalarda da bulunan İlyasova, şu an Play-Off için üçüncü sırada olduklarını belirterek, “Ancak ondan sonra rakibimiz belli olunca Play-Off'lara daha rahat konsantre olacağız” ifadelerini kullandı.

