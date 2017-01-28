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28 Ocak 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Nazifoğlu'ndan Podolski açıklaması

Nazifoğlu'ndan Podolski açıklaması

Geçtiğimiz hafta Kardemir Karabükspro karşısında alınan mağlubiyete üzüldüklerini belirten Nazifoğlu, “Haddinden fazla üzdüler bizi, o kadarını hak etmiyordu çocuklar. Böyle bir geri dönüş olacağını tahmin ediyorduk ve düşündüğümüz gibi geçti maç. Diğer maçlara göre daha rahat geçeceğini düşünüyorduk” şeklinde konuştu.

Lukas Podolski Galatasaray 


“Podolski'ye ' Hiçbir yere gitmiyorsun' dedim”

Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin transferi konusunda da açıklamalarda bulunan Nazifoğlu, “Satılık oyuncumuz yok. Podolski burada kalmak istediği müddetçe bizim oyuncumuzdur. Biz zevkle kendisiyle beraber olmaya devam edeceğiz. Kendisine de 'Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde' diye soyunma odasında söyledim. Madem o da burada çok mutlu, bizim de öyle bir niyetimiz yok. Podolski gittiği zaman yerine koyacağımız adamı bulma ihtimalimiz çok zayıf. Bizim de en büyük arzumuz burada kalması. Podolski'nin söylediklerine inanırım. Geçen hafta kendisi ben burada kalmak istiyorum demedi mi. Demek ki öyle böyle bir anlaşma yok. Bize böyle bir şey gelmedi Vissel Kobe takımından” diye konuştu.
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