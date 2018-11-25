Naned Markovic: “Düşük enerji ve konsantrasyonla oynadık” Haberi

-Detay



İSTANBUL



- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Naned Markovic, Anadolu Efes karşısında çok düşük enerji ve konsantrasyonla oynadıklarını söyledi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 88-81’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep Basketbol Başantrenörü Naned Markovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Anadolu Efes’i tebrik ederek başlayan Markovic, “Bugün özellikle hücumda ve savunmadaki enerjimiz düşüktü. Bu güçlü takımlara küçük enerjiyle oynarsanız kazanma şansınız düşüyor. Bu tarzdaki güçlü takımlara karşı 3 faul hakkınız varken kullanmıyorsanız, konsantrasyonunuz düşükse kazanmanız imkansız. Bugün çok düşük enerji ve konsantrasyonla oynadık. Bu defansif hatalarla kazanmamız çok zordu” açıklamasını yaptı. (BA-OK-S)

