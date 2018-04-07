Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Uğur: ”Daha ciddi rakipler bizi bekliyor”

Mustafa Uğur: ”Daha ciddi rakipler bizi bekliyor”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur maçın ardından basın toplantısı

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, “Futbolcu bu tip müsabakalara farklı bir şekilde konsantre oluyor. Bedelini az daha ağır ödeyecektik” dedi.
Grandmedical Manisaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, “Bu saatten sonra bakacağımız bir şey yok. En ön noktalardan biri saat 15.00’de bu sıcakta 2 takımın oyuncularına yazık. Tebrik etmek lazım, inanın ben kenarda sıcaktan duramıyordum onların o anki durumlarını fiziki durumlarını düşünebiliyor musunuz? Rahat düşünme şansı yok akşam 18.00 dururken saat 15.00’de maç oynatıyorsunuz, sıkıntı stres. Biraz sert bir müsabaka olsa çok sıkıntı yaşanabilirdi. 2 takımın oyuncularını da kutluyoruz. İlk yarı arzu ettiğimiz gibi olmadı golü yedik. Panik haline girdik birçok gol pozisyonu yakalamamıza rağmen stres sıkıntı yüzünden boş kalelere gol atamadık. Kaleci çok iyi toplar çıkardı ama sonuçta bir şekilde kazandık. Zorlu mücadele olacağını biliyorduk. Fakat ne söylerseniz söyleyin futbolcu bu tip müsabakalara farklı bir şekilde konsantre oluyor. Bedelini az daha ağır ödeyecektik. Bana kalırsa ucuz atlattık. İnanıyorum ki bu şartlarda bir daha Adana Demirspor müsabaka oynamayacaktır. Çok daha ciddi rakipler bizi bekliyor bizim de onlara karşı aynı şekilde cevap vermemiz gerekecek. Vereceğimizi de düşünüyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Fotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor Karşılaşması
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı