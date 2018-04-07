Mustafa Uğur: ”Daha ciddi rakipler bizi bekliyor”



- Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, “Futbolcu bu tip müsabakalara farklı bir şekilde konsantre oluyor. Bedelini az daha ağır ödeyecektik” dedi.

Grandmedical Manisaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, “Bu saatten sonra bakacağımız bir şey yok. En ön noktalardan biri saat 15.00’de bu sıcakta 2 takımın oyuncularına yazık. Tebrik etmek lazım, inanın ben kenarda sıcaktan duramıyordum onların o anki durumlarını fiziki durumlarını düşünebiliyor musunuz? Rahat düşünme şansı yok akşam 18.00 dururken saat 15.00’de maç oynatıyorsunuz, sıkıntı stres. Biraz sert bir müsabaka olsa çok sıkıntı yaşanabilirdi. 2 takımın oyuncularını da kutluyoruz. İlk yarı arzu ettiğimiz gibi olmadı golü yedik. Panik haline girdik birçok gol pozisyonu yakalamamıza rağmen stres sıkıntı yüzünden boş kalelere gol atamadık. Kaleci çok iyi toplar çıkardı ama sonuçta bir şekilde kazandık. Zorlu mücadele olacağını biliyorduk. Fakat ne söylerseniz söyleyin futbolcu bu tip müsabakalara farklı bir şekilde konsantre oluyor. Bedelini az daha ağır ödeyecektik. Bana kalırsa ucuz atlattık. İnanıyorum ki bu şartlarda bir daha Adana Demirspor müsabaka oynamayacaktır. Çok daha ciddi rakipler bizi bekliyor bizim de onlara karşı aynı şekilde cevap vermemiz gerekecek. Vereceğimizi de düşünüyorum” dedi.



