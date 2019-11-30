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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: “Sahaya çıkarken böyle bir skor beklemiyorduk”

Mustafa Kaplan: “Sahaya çıkarken böyle bir skor beklemiyorduk”

Mustafa Kaplan konuşması

- ANTALYA

Kader Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Süper Lig’in 13. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 5-0’lık skorla mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Biz sahaya çıkarken de böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kaza takımı kutladıklarını belirterek, “Biz kendimize geldiğimiz zaman da çok şeylerin değiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Üzgünüz taraftar grubumuzu, camiamızı üzdük. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu, belki geçen sene çok iyi şeyler yaptığımız bir oyuncu grubu vardı ama eksikliklerimiz de var. Biz önümüzdeki 4 maçı da bitirip inşallah transfer yasağını da kaldırsak bizim çok şeyi değiştirmek istediğimizi görüyoruz. Özellikle 2 ve 3. bölgede çok oyuncuya ihtiyacımız var. Biz zaten kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik. Maç günü 2 oyuncumuzun olmayışı da maçın kaderini etkiledi. Yani elimizdeki kadro bu, biz sahaya çıkarken de böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. İnşallah transfer yasağı kaldırarak çok farklı bir Ankaragücü oluşturmak istiyoruz. Bazı şeyleri 4 maç sonra oturup oyuncu yönetim ve başkan değerlendirip bir karar almamız lazım. Ben tekrar Alanyaspor’u kutluyorum. İyi bir Alanyaspor var. Erol hocayı kutluyorum. Çok karakterli oyuncu grubunu bir araya getirmiş, hak ederek bir maç kazandılar. Maçın hakemini de kutluyorum. Bugün burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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