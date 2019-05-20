Mustafa Kaplan: “Kimin düştüğü kimin kaldığı beni kesinlikle ilgilendirmiyor”



- Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Sivasspor’u 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kazanarak kümede kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Kaplan, ”Biz buraya nasıl geldiğimizi hangi şartlarda geldiğimizi hepiniz biliyorsunuz. İyi bir oyun oynadık. Ben sahadaki yürekli futbolcularımı, başkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Karda, kışta, yağmurda, çamurda, destek olan büyük Ankaragücü taraftarına teşekkür ediyorum. Maçı çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuç olarak Ankaragücü 2019-2020 sezonunda bu ligde. Bu kadar karakterli futbolcu grubu ile çalıştığım için son derece mutluyum. Büyük bir camiayız. Taraftarımız kenetlesin. Bugüne kadar sahip çıktılar bundan sonrada sahip çıksınlar. Ankaragücü uzun yıllar sonra Süper Lig’e çıktı. Bizim o taraftarlara ihtiyacımız var” dedi.

“Kimin düştüğü kimin kaldığı beni kesinlikle ilgilendirmiyor” Göztepe maçında kadroda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını söyleyen Kaplan, “Ante ve Boyd dörder sarı kart sebebi cezalı duruma düştüler. Onların yerine arkadaşlarımız var. Her zaman şunu söylemişimdir; antrenman temposu iyi olan oyuncu sahada varını yoğunu verir. Önümüzde Göztepe maçı var biz oraya da kazanmaya gideceğiz. Bugüne kadar Ankaragücü kendi bağını kendisi çözdü. Kimseye bakmadan hiç bir şeyden etkilenmeden İzmir’de 90 dakika boyunca oynayacağız. Biz oraya puan almaya gidiyoruz. Kimin düştüğü kimin kaldığı beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Biz bir şeyleri hep kendimiz yaptık kimseden bir şey beklemedik. Kimse de bizden bir şey beklemesin” ifadelerini kullandı. Kaplan basın toplantısı sonunda Spor Toto Süper Lig’e dönen Gençlerbirliği’ni de tebrik etti.

