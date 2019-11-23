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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: “İkinci yarının başında peş peşe iki gol yememiz maçtan kopmamıza neden oldu”

Mustafa Kaplan: “İkinci yarının başında peş peşe iki gol yememiz maçtan kopmamıza neden oldu”

Mustafa Kaplan'nın açıklamaları

- ANKARA

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- Trabzonspor karşısında maça iyi başladıklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “İkinci yarının başında peş peşe iki gol yememiz maçtan kopmamıza neden oldu” dedi.
Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Bu kadar güzel taraftarı üzdüğümüz için üzgünüm. İyi başladığımız bir maçtı hiç olmayacak bir gol yedik. Golden sonra Aydın’ın sakatlanması ve Faty’nin oyundan atılması oyun dengemizi bozdu. İyi mücadele ettik. Çok inandığımız bir oyuncu grubunun çok güzel işler yapacağını düşünüyorduk. Ama yinede iyi mücadele ettik. Yediğimiz goller bize yakışmadı. İkinci yarının başında peş peşe iki gol yememiz maçtan kopmamıza neden oldu. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullandık. Ante’nin olmayışı savunmadaki dengemizin bozulmasına neden oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Biz bu takımı düzeltmek istiyoruz. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanacağız. Önümüzde ki hafta İlhan’ın sarı kart cezalı olması Aydın’ın sakatlığı İnşallah Ante aramıza katılır. Kazanan takımı kutluyoruz. Elimizdeki dinamik oyunculardan önümüzdeki haftalar faydalanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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