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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: “Duran top dışında pozisyonda vermedik”

Mustafa Kaplan: “Duran top dışında pozisyonda vermedik”

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Duran top dışında pozisyonda vermedik” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Geçen hafta oynadığımız oyunu oynadık diyemem. Şanssız geçen bir ilk yarı vardı. Daha sonra şans yüzümüze güldü penaltı golü ile soyunma odasına girdik. İçeride arkadaşlarımızla konuştuk, bu takımın en etkili oyunu duran toplar olduğunu söyledik. Buna rağmen duran toptan gol yedik. Duran top dışında pozisyonda vermedik. Bizim de pozisyon üretkenliğimiz zayıftı. Kazanmak istiyorduk. 3 puan ile tanışmak istiyorduk. İyi bir oyuncu grubumuz var ama bir şanssızlıktır gidiyor. İnşallah bunlar düzelecek. Ben oyuncu grubuma inanıyor ve güveniyorum. Kazansak belki bugün üzerimizdeki baskıyı da kaldıracaktık. 5 maç sonunda 2 puan iyi bir puan değil. Çünkü bizim takımımızın değeri bu değil. Üzgünüz bir sonraki maçımıza bakacağız” ifadelerini kullandı.
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