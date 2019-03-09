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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Kaplan: “Alınan puanlar bu ligde iyidir”

Mustafa Kaplan: “Alınan puanlar bu ligde iyidir”

Mustafa Kaplan'ın açıklaması

- ANKARA

Rektör Basın Mensupları 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Bursaspor maçının ardından, “Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti. Alınan puanlar bu ligde iyidir” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Bursaspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaplan, “Maçı iki bölüme ayırmak istiyoruz. İlk 45 dakika oyundan memnun değilim. Duygusallık öne çıkınca futbolcuların ister istemez vasat bir oyun oynadık. Üretkenliğimiz biraz düştü. İkinci yarı iyi bir Ankaragücü vardı. Hem üretkenliğimiz vardı hem de kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Bursaspor’un da pozisyonları vardı, onlar da kazanabilirdi. Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti. Alınan puanlar bu ligde iyidir. Aldığımız bir puan da puandır. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Kazanabilirdik” diye konuştu.

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