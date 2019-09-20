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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Mustafa Göksu: 'İstanbulspor golü bulunca ikinci bölgeye çekildik'

Mustafa Göksu: 'İstanbulspor golü bulunca ikinci bölgeye çekildik'

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Göksu'nun açıklamaları

- Mustafa Göksu: "İstanbulspor golü bulunca ikinci bölgeye çekildik" İSTANBUL

İstanbulspor Psikoloji Basın Toplantısı Toplantı ve Gol 


- Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Göksu, İstanbulspor karşısında ilk golü yedikten sonra ikinci bölgeye çekildiklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Göksu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göksu, İstanbulspor karşısında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarının altını çizerek, “Hem İstanbulspor hem de biz Balıkesirspor olarak iyi futbol oynadığımıza inanıyorum. İlk devre iyi oyun iyi ve yüksek tempo vardı ve erken gol bulduk. İkinci devrede de İstanbulspor golü bulunca biz psikolojik olarak ikinci bölgeye çekildik. Rakip üstümüze geldi ve golü buldu. 2’den sonra iki tarafta kazanabilirdi ama berabere bitti. Hem kendi futbolcularımızı hem de İstanbulsporlu kardeşlerimizi centilmen oyun için tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda puanlar alarak üst sıralar için gayret göstereceğiz" açıklamasını yaptı.
ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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