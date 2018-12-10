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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Denizli: “Olmayınca olmuyor”

Mustafa Denizli: “Olmayınca olmuyor”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları

- - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:- “Birkaç yılda bir yaşanacak bir maç oldu” İSTANBUL

Akalan Basın Toplantısı Toplantı Kabil Rektör 


- Kayserispor karşısında 3-0 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli maçın ardından konuştu.
Birçok fırsattan yararlanamadıklarını söyleyen Denizli, birkaç senede olacak bir maç olduğunu söyledi.

Kayserispor’a sahasında 3-0 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Denizli, “Böyle bir maçtan sonra 3-0 kaybeden takımın hocası olarak burada bazı şeyleri söylemek çok zor. Neticede 15 yaşından beri bu sporun içindeyim. Çok şeyler yaşadık ama her gün her hafta yaşamadık. Birkaç senede bir yaşıyoruz, bugün de öyle bir gündü. Olmayınca olmuyor. İstedik, ürettik, kaçırdık. Neresinden bakarsanız bakın, hatasıyla sevabıyla izleyenler için keyifli bir 90 dakikaydı. Bizim genel olarak maçlarımız bu şekilde seyrediyor. Postacı kapıyı 2 kez çalar. Bizde de 2 kez çaldı. Oyun başlarken takımlardan birisi lig ikincisi, diğeri sondan 2. pozisyondaydı. Bu kadar keyifli bir maç ortaya çıkar mıydı, çıkabilirdi. Sezona iyi başlayan kaliteli, kan değişikliği yaşanan bir takım vardı. Hikmet hoca uzun süre beraber çalıştığım insanlardan birisi. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu kadar çok penaltı kaçar mı, kaçar. Ben de penaltı kullanan birisi oldum. Penaltı zor bir iş. Emek ortaya koydular, istediler ama olmadı” ifadelerini kullandı. “Olmayınca olmuyor” Ligin ikinci yarısında savunma konusunda takımda değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan Mustafa Denizli, “Başkası keyif alsın diye maç kaybetmek istemiyoruz. Keyif verirken kazanmak istiyoruz. Ligin en fazla gol atılan maçları, bizim maçlarımız oluyor. 3’ün üzerinde ortalamayla geçiliyor. Ofansif aksiyonları geçerseniz, futbolda beni çok ilgilendirmeyen istatistikler var. Çok farklı şekilde belki topa sahiptik ama maçı kaybettik. Bundan önceki maçlarda belki de bu kadar fazla topa sahip olmamıştık. Futbolda bir de şans faktörleri vardır. Kayseri’nin penaltısında Ramazan’a çarptı top içeri girdi. Penaltı pozisyonu direkten dönünce biz de yakalandık. Veysel’e çarpan top rakibin önünde kaldı. Yerden vurduk olmadı, havadan vurduk olmadı, penaltıdan olmadı” dedi.
Penaltıyı kaçıran oyuncuların çok kaliteli isimler olduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa Denizli, “Penaltıyı kaçıranlar neticede bizim oyuncumuz. Birisi ligin uzak ara gol kralı. Diğeri de takımın en kaliteli oyuncusu. Bazı şeyleri zaman içinde gözden geçirmekte fayda var. Birkaç yılda bir yaşanacak bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Söylenecek fazla şey yok” diyerek sözlerini tamamladı.
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