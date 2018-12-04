Mustafa Denizli: “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız” Video



- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe beraberliğinin ardından Başakşehir’e biraz daha yaklaşma fırsatını kaçırdıklarını söyledi.



Denizli, penaltı pozisyonunda kural hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili ise, “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Maçtan önce düşündüklerimiz ve maçtan sonra yaşadıklarımız üzülmek için mi yeterliydi sevinmek için mi kararsız kalıyoruz. Neticede ne olursa olsun Fenerbahçe’den puan almak kayıp hanesine yazılmamalı. Hızlı tempoda üretmeye çalıştık. Bir penaltı pozisyonundan yararlanamadık. Öne geçtik, farkı açacak pozisyonlarımız da vardı. İlk yarı geriye düştük. Bu akşam bizim Kasımpaşa olarak birçok şeyi gerçekleştirdik mi diyecek olursak, orada biraz eksiğimiz vardı. İki takımın da kazanma istediğini olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca destek vermesi rakipleri açısından hiç kolay değil. Önümüzdeki rakibe 2 puan daha yaklaşma şansımız vardı bunu kullanamadık. Önümüzdeki haftalar daha da çetin geçecektir. O bakımdan iki takım oyuncularını da kutlamak isterim. Bazı soru işaretleri olabilir. Golün verilmemesi. Yediğimiz golden önce benim önümüzde olan bir pozisyon vardı. İçeride hocaya sordum faul değildi diye. Faul olduğunu söyledi.



Hakemlerimize güvenimiz tam. Hakem hatalarını sıfıra indiren bir sistem var. Bizim de içimiz rahat. Onların içi de rahat. Bu akşam bizim için kazanılan bir puan kaybedilen iki puandan daha değerli” diye konuştu.

“Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabi ki oynarız” Penaltı pozisyonunda kural hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili Denizli, “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabi ki oynarız. Bizim için içeride veya dışarıda oynamak fark etmez. Ben neticede hakem değilim. İşin doğrusunu öğreneceğiz” dedi.

“20 yaş grubu oyuncularla ilgileniyoruz” Elindeki kadrosunun yeterli olup olmadığıyla ilgili bir soruya ise tecrübeli teknik adam, “Şartlarımız bu. Bu şartları asgari kayıpla geçtiğimiz zaman önümüzdeki dönemde bunu telafi etme şansımız olacak. Cezalı oyuncularımız var. Sakatlıklardan dönen oyuncular var. Önümüzdeki dönemde bu ihtiyaçlarımızı başkanımızda da görüştük. Kasımpaşa’yı uzun süre taşıyacak olan 20 yaş grubu oyuncularla ilgileniyoruz. Tahmin ediyorum ocak ayında bu sıkıntıyı kaldırırız” açıklamasını yaptı. “Özgür’ün bu durum yaşanabilecek bir durum” Özgür Çek’in kendi kalesine gol atmasıyla ilgili ise Denizli, “Özgür Çek çok güzel bir vuruş yaptı. Özgür’ün bu durumu yaşanabilecek bir durum. Niyetle düşüncesini birleştiremedi. Yaptığı hata gayet normal. Özgür’ün çalışmasından da memnunum" ifadelerini kullandı. “Şampiyonluk adaylarından biriyiz” Kasımpaşa ile şampiyonluk sorusuna Denizli, “Şu andaki tablo bizi adaylardan biri olarak gösteriyor. İlerleyen haftalardaki tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bugün biraz kopuk kopuk oynadık. Daha iyisini daha önce yaptık. İlk hedefimiz Avrupa’ya çıkabilmek. Ondan sonra şampiyonluk konusunda gidebilir miyiz? Ben o konuda takımıma güveniyorum” yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

