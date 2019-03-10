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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Denizli: 'Kötü seriyi geride bıraktık'

Mustafa Denizli: 'Kötü seriyi geride bıraktık'

-Mustafa Denizli'nin açıklamaları

- Mustafa Denizli: "Kötü seriyi geride bıraktık" İZMİR

Psikoloji Rektör Irak 


- Göztepe deplasmanından bir puanla dönen Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, “Kötü bir seriyi geride bıraktık” dedi.
Müsabaka sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizli, “Türkiye’nin en zor deplasmanlarından birine çıktık. Bunu uzun yıllardır hem içeriden hem dışarıdan biliyorum. Kötü bir seriyi geride bıraktık. Geçen hafta oynadığımız Trabzonspor maçıyla geriye dönüş sinyali vermiştik. İkinci yarıda bölüm bölüm iyi işler yaptık. Gol yememek psikolojik olarak önemliydi. Her iki takımın da puana ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Tüm İzmir takımlarını takip ediyorum. Bu şehrin insanı olarak İzmir takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Dolayısıyla hem benim hem de takımım için zor bir deplasmandı. Kazanabilseydik yukarıya tırmanabilecektik. Önümüzde bunun için yeterli sayıda hafta var. Sonuca giden oyunumuzu bir nebze daha geliştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
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