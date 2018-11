Mustafa Denizli: 'Kasımpaşa Türkiye'yi Avrupa’da temsil etme görevini kafasına koydu'

-Detaylar



- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Yeni Malatyaspor karşısında daha fazla gol atarak galip gelebileceklerini ifade ederek, "Kasımpaşa bu ülkeyi Avrupa’da temsil etme görevini kafasına koymuştur” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haftanın en tempolu maçı olduğunu ifade eden Denizli, "Kasımpaşa olarak kendimize hedef koyduk. Hedefi olan takımlar bazen riskli futbol tercih edebilir. İçeride dışarıda değişmeyen oyun anlayışına sahibiz. Taraftarı mutlu edecek futbol ve bunun yanında da mutlu edecek sonuç oldu. Gollü maç olabilirdi. Daha fazla atabilirdik. Neticede sıralamada yanımızdaki rakibi böyle bir oyunla böyle bir skorla ekarte ettiğimiz için mutluyuz. Bu takım futbol oynamak istiyor" şeklinde konuştu.

"Sıralamada düşündüğümüz yerdeyiz" Kadrolarının kısıtlı olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, bu süreçte genç oyuncularına daha fazla süre alacağını belirterek, “Kadromuz bugün itibariyle kısıtlı. 4-5 arkadaşımız aramızda değildi. Bu gençler için önemli fırsat. Onlara daha fazla süre vereceğim. Sıralamada düşündüğümüz yerdeyiz diyebilirim. İlerleyen haftalarda bunu devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’de hangi stat olursa olsun her maçtan her sonuç çıkabilir. Hiçbiri sürpriz değildir. Daha az sayıda taraftara sahibiz ama içtenlikle destekledikleri zaman farklı oluyor. Hem taraftar hem de izleyici sayımızı arttıracağız" diye konuştu.

"Kasımpaşa, Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etme görevini kafasına koydu" Mustafa Denizli, hedeflerinin maç başına 2 puan olduğunu vurgulayarak, bu hedefi sezon sonunda gerçekleştirmek istediklerini anlatarak, "Hedeflediğimiz yer başka, bu haftalar için düşündüğümüz yer başka. Mücadelede sonuç olarak Kasımpaşa bu ülkeyi Avrupa kupalarında temsil etmek görevini kafasın koydu. Önümüzdeki haftalar bunu daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Neticede futbolda her türlü sonuç var. Düşündüğümüz yer bu maç başına iki puan civarında. Türkiye’de sezonu böyle bitirdiğinizde geniş hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun biraz üzeri de üstünüzde takım bulunmaması demektir. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu ortalamayı tuttururuz" değerlendirmesini yaptı. "Camianın yaşamadığını yaşatırsak, öncelikli görevimizi yerine getirmiş oluruz" Başarılı teknik direktör, lacivert-beyazlı taraftarların şampiyonluk şarkıları tezahüratları yapmalarıyla ilgili yöneltilen soruya ise, “Telaffuz edilen şeyler düşünülen şeylerdir. Harika bir hedef. Allah bana inşallah değişik takımlarda onu yaşatır. Kasımpaşa bugün futbolla bu hedefin takımı olduğunu ortaya koyuyor. Bu bizim için artı puan. Hedeflerde hep daha iyisi vardır. Camianın yaşamadığını yaşatırsak öncelikli görevimizi yerine getirmiş oluruz” yanıtını verdi. "5 hafta üst üste 13.30’da oynamak garip oluyor" Kasımpaşa- Evkur Yeni Malatyaspor maçının saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na bir talepte bulunduklarını ifade ederek, "Türkiye Futbol Federasyonu’na bir talebimiz oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu talebimizi son derece yerinde buldu. 5 hafta üst üste 13.30 da oynuyoruz. Bunu söylerken de dışarıdaki maçlar sorun değil. İstanbul’daki trafik bizi diğer takımlardan farklı konuma koyuyor. Ama 5 hafta üst üste olunca gariplik oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu talebimizi yerinde buldu. Müsabaka saatini değiştirdi. Haklı bir talepti" dedi.