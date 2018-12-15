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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Denizli: “Kasımpaşa bu sene Avrupa kapısını açacak”

Mustafa Denizli: “Kasımpaşa bu sene Avrupa kapısını açacak”

Mustafa Denizli'nin açıklaması

- KONYA

Hafta Sonu Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçı kaybettikleri için kahrolduklarını ancak Kasımpaşa’nın bu sene Avrupa’ya gideceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor’a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa’nın Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Denizli, “Geçen hafta 3 farkla kaybeden iki takım, ikisi de bu ligin güçlü, istikrarlı takımı. Biz ligin en fazla gol atan ekibi, Konyaspor da belli çizgisi, istikrarı olan bir takım. Bugün iki tane önemli detay, sonuç üzerinde etkili oldu. Daha doğrusu sonucu belirledi. Önde kullanamadığımız son toplar, final topları dediğimiz topları iyi kullanamadık. Yani kendi kalitemizde kullanamadık. Bir diğeri de takım savunmasında belki de bireysel takım olarak yaptığımız hatalar sonucu belirledi” şeklinde konuştu.
“Kasımpaşa bu sene Avrupa kapısını açacak” Göreve başladığı gün Kasımpaşa’yı Avrupa’ya taşımak istediklerini söylediğini hatırlatan Denizli, “Bu hedefimizden asla herhangi bir sapma söz konusu olamaz. Kadro olarak biraz zorluk yaşıyoruz ama kendi içimiz de de bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Bazen bunun sıkıntısını yaşıyoruz. O yön öyle bir noktaya geldi ki, berabere bitirsek üzüleceğimiz bir maçı, oyunun son bölümünde, ikinci yarıda özellikle, üzüleceğimiz yerde kahrolduk. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra bu duyguları çok rahatlıkla paylaşabilirim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu takım, bu ligin en golcü takımı, attıklarıyla, atamadıklarıyla. Bu hem bizim gol hanemize hem puan hanemize yansıyor. Netice de mükemmel futbol oynayan harika işler yapan takımla ilgili bir maç, iki maç üzerinden bir değerlendirme veya bir olumsuzluk düşünmem, söylemem söz konusu değil. Önümüzde oynayacağımız bir kupa ve ilk yarının son maçı var, Beşiktaş maçı. İnşallah bu iki maçı da kazanarak geçiririz. Özellikle hafta sonu gayet tabii ki zorlu bir, güçlü bir rakiple oynayacağız. Ama bir kez daha söylüyorum, Kasımpaşa bu sene Avrupa kapısını açacak. Bunu ikinci yarıda birlikte izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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