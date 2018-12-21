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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mustafa Denizli: 'Hedefimiz Kasımpaşa’yı Avrupa’ya taşımak'

Mustafa Denizli: 'Hedefimiz Kasımpaşa’yı Avrupa’ya taşımak'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları

- Mustafa Denizli: "Hedefimiz Kasımpaşa’yı Avrupa’ya taşımak" İSTANBUL

Tarım Paşalı Rektör 


- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hedeflerinin Kasımpaşa’yı Avrupa’ya taşımak olduğunu ifade etti.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılarla güzel bir maç oynayacaklarının altını çizen Denizli, “Devrenin son maçında bizimle aynı bölgeyi paylaşan geçtiğimiz yıllarda benim de görev yaptığım çok değerli bir rakiple oynuyoruz. Bütün çabamız taraftarımızın hem iyi bir maç seyretmesi hem de stattan iyi ayrılması üzerine olacaktır. Hedefimiz Kasımpaşa’yı Avrupa’ya taşımak. Bunu mutlaka başaracağız. Kasımpaşalıların bundan şüphesi olmasın. Türk futbolseverlere de iyi futbol izletmeye devam edeceğiz. Beşiktaş maçında da bundan farklı bir düşüncemiz yok. Çok güzel bir maç olacağından da kesinlikle eminim” şeklinde konuştu.

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