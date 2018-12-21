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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu - İSTANBUL

Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu - İSTANBUL

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamalarıMustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır"İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları mücadeleden güzel bir futbolla, mutlu ayrılmak istediklerini belirtti.
Denizli, lacivert - beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ilk yarının son maçında kendileriyle aynı puana sahip, daha önce görev yaptığı değerli bir takımla karşı karşıya geleceklerini kaydederek, "Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır." ifadesini kullandı.Türk futbol seyircisine iyi futbol izletmeye devam etmek istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Her konuşmamda söylüyorum, hedefimiz Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak. Bunu mutlaka başaracağız. Kasımpaşalıların bundan şüphesi olmasın. Beşiktaş ile çok güzel bir maç oynayacağımıza kesinlikle eminim." değerlendirmesinde bulundu.

İnternet Sitesi Tarım Paşalı Rektör 

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