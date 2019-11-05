Mustafa Cengiz ve Hasan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı - İSTANBUL
- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorunlarını cevapladı.
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