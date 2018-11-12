Mustafa Cengiz: '(Öfke ve kininizi saklı tutunuz) Benim kastettiğim şiddete dönüştürmeyiniz şeklinde' - İSTANBUL
Mustafa Cengiz: "(Öfke ve kininizi saklı tutunuz) Benim kastettiğim şiddete dönüştürmeyiniz şeklinde" - İSTANBUL - Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarıİSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligin 11. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.