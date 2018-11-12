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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: '(Öfke ve kininizi saklı tutunuz) Benim kastettiğim şiddete dönüştürmeyiniz şeklinde' - İSTANBUL

Mustafa Cengiz: '(Öfke ve kininizi saklı tutunuz) Benim kastettiğim şiddete dönüştürmeyiniz şeklinde' - İSTANBUL

Mustafa Cengiz: "(Öfke ve kininizi saklı tutunuz) Benim kastettiğim şiddete dönüştürmeyiniz şeklinde" - İSTANBUL - Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarıİSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligin 11. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı 

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