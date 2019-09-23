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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: “Galatasaray’ın gizli saklı bir şeyi yok”

Mustafa Cengiz: “Galatasaray’ın gizli saklı bir şeyi yok”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları

- İSTANBUL

Başkan Adayı Bağlama Kamera Toplantı Basın Mensupları 


- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva-Florya projesini karara bağlama adına bugün gerçekleşecek olan olağanüstü divan toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın her şeyi meydanda. KAP’ta her şeyi belgeli. Gizli saklı bir şeyi yok” dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Toplantısı, Gayrettepe’de bir otelde başladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Riva ve Florya arazileri hakkında konuşan Cengiz, “Riva arazisi Dursun Özbek’in zamanında, Florya Mustafa Cengiz’in zamanında diye haber geçilmiş. Böyle bir şey yok. Her ikisi de Dursun Özbek zamanında tek bir protokol ile yapıldı. Biz de tam tersine ayırın dedik, o olmadı. Divan kurulu üyelerimize de durumu anlatacağız. Bir çözüme ulaşmaya çalışacağız, hem Galatasaray’a hem de devletin hayrına. Milyar dolarlık arazimizi, aynı statta olduğu gibi elimizdeki aktifi verdik. Henüz elimize geçen net bir şey de yok. Açıklayacağız bunları ayak üstü detay veremem, rakam rakam açık ve net şekilde. Galatasaray’ın her şeyi meydanda. KAP’ta her şeyi belgeli. Gizli saklı bir şeyi yok. Onu da özellikle belirteyim” şeklinde konuştu.
Öte yandan Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak’ın başkan adayı olacağı yönünde çıkan haberleri hatırlatarak, Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ı da yanına aldı ve kameralara poz verdiği esnada, “Yan yana gelelim de düşman çatlatalım” mesajını verdi.
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