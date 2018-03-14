Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e cevap

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- İSTANBUL



- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mart ayı divan kurulunda konuşan eski başkan Dursun Özbek’in açıklamalarına cevap vermek için tekrar kürsüye çıktı. Cengiz, “Sanırım yanlış anlaşılmalar var. Gelsin, hatta kendisinin gelmesine gerek yok, muhasebesi de gelebilir dedim. Divan başkanı araya girdi. 91 milyon TL’nin 7 milyon TL’si bağışladığım dediği bölümünü burada bağışladı. Otel faturalarına gelince, tabii ağırlamıştır. Ama kim, hangi gün, hangi oda da kaldığını görmek isterdik, bunlar yok. Vaade farkı sözcüğünü faize çevirdik. Kendisine yetki verilmemiş, bankalar dışında kimse 3. tarafa borç verir, faiz alamaz. Bence alamaz. Faiz aldığı anda başka bir kimliğe bürünmüş olur. Neden geçen aya kadar bağışlamadı da şimdi bağışladı. Merak ediyorum. Ben başkanı suçlamıyorum. Bütün bunlar olurken 22 Aralıkta yönetimi toplayıp, akçalı işler yapamazsınız. Yapmamanız gerekir. Siz seçimi kaybettikten sonra bu rehinleri düzenleyemezsiniz. Bununla ilgili 22 Ocak tarihli karar alıp, 16 Ocak yazamazsınız. Siz Galatasaray’ın B grubu hisse senetlerini temlik edemezsiniz. Senet alabilirdiniz. Çocuğunun rızkını vermiştir. Finansal kolay sağlamıştır. Ne alacağın varsa al dedik. Biz bu haksızlığı yapmayız. Bir bölümü bağış yapıp, 5 milyon 700 bin TL'yi de gecikme faizini Ticaret Kanunu'ndan dolayı otel faturası yapamazsınız” diye konuştu.

“Sizin 28 milyon TL Sportif A. Ş. teminatınız gözüküyor” Dursun Özbek’e bu konuyu kapatmayı ve beyaz sayfa açmayı öneren Başkan Cengiz, “Başkanlar toplantısında da rehini kaldırın dedim. ‘Hayır, kaldırıp da ne yapacaksın’ dedi.

Sayın başkanım siz 86 milyon TL alacaklı gözüküyorsunuz. Faiz veremem ama oteli görüşürüm. Fakat sizin 28 milyon TL Sportif A. Ş. teminatınız gözüküyor. Ben bunu bağışlayamam. Bununla ilgili de ne yapacaksınız. Dursun başkanımın 3 senedi almayacağım dedi.

Onu rica ediyorum yanıtlasın, kendisine kuvvetli alkışı vereceğim. 28 milyon TL borcu ne yapması gerekir, lütfen onu da açıklasın” diyerek sözlerini tamamladı.

