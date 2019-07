Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferde eşgüdümlü çalıştıklarını ve taraftarın taleplerinin kendileri için birinci sırada olduğunu söyledi.



Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına ise, “Bütün takımlar bizim dostumuz. Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne faaliyetine ne şampiyonluğuna asla dil uzatmayız” yanıtını verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Medyada çıkan isimler hakkında konuşan Başkan Cengiz, “Taraftarımızın talebi birinci sıradadır. Onların varlığı ile biz varız. Koşullar Galatasaray için uygun olduğunda yapmak durumundayız ve yapacağız. Bir sürü isim geçiyor. Bazı menajerler oyuncu isimleri geçsin istiyor. Her gün isim çıkıyor. Teknik ekibimiz ve scout ekibimiz inceliyor. Eşgüdüm içince çalışıyoruz. 1 aylık bir süreç var. Piyasalar müthiş yüksek. Atletico Madrid bir sağ bek alıyor 120, forvet alıyor 130 milyon Euro. Rakamlar çok yüksek. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Türk futbolu daralarak bir yere gelemez. Bir takımın yıllık harcaması 15 milyon Euro diye diğer büyük takımlar da 25 olsun diye bir sınırlama getirmek doğru değil. Bugün Ajax’in değeri 400 milyon Euro’ya yakın. Türkiye’nin en değerlisi Galatasaray 100 milyon Euro değerinde. Genç takım diye lanse edilen Ajax bile 4 katımız. Biz bir öngörü içinde hedeflerimiz için çalışıyoruz. İlk 19 ay içinde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedeflerimize ulaştık. Sportif AŞ’de kara geçtik. UEFA’dan men cezası almadık. New York Times’da bir yazı yayımlandı ve Galatasaray’ı örnek aldıklarını belirttiler UEFA sürecinde. Ne mutlu bize örnek gösterilmek. Bundan onur duyarız” şeklinde konuştu.

“Biz kimsenin kampanyasına dil uzatmayız” Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına göndermede bulunan Cengiz, “Bütün takımlar bizim dostumuz. Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne faaliyetine ne şampiyonluğuna asla dil uzatmayız. Ama camiamıza, profesyonellerimize rakipler tarafından bir söz atılırsa gereken en şiddetli cevabı veririz. Ben rakip yönetici başkan ve kardeşlerimden rica ediyorum. Bu coğrafyanın barışa ihtiyacı var. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Bilen ile bilmeyen eş değer olmaz dedim, verenle alan da eş değer olmaz. Veren el alan elden her zaman üstündür. Rakiplerin bütün faaliyetlerine saygı gösteririz. Hepsine esenlik ve başarılar diliyorum. Hepsi değerli ama en değerlisi biziz” dedi.

“Luyindama’yı transfer ettik” Transferde bu hafta sıcak bir hafta olabileceğinin sinyalini veren Cengiz, “6’ya yakın transfer yaptık. Bugün Luyindama’yı transfer ettik. Bütün oyuncularımız değerli. Gençlerimizi izlediniz. Göğsümüzü kabarttılar. Galatasaray biraz vites yükselttiğinde ne olduğunu gördünüz. Avrupa’da bütün takımlara Galatasaray ile birlikte yürüyecek Türk takımlarına başarılar diliyorum. Sadece bir takımın başarılı olması yarar sağlamaz. Bütün takımların başarısı puan kazandırır. Devletimizin futbola verdiği destek için de yapılandırma konusunda teşekkür ederim. Bir an önce bu yapılandırmanın da bitmesini, kulüpleri daraltmak yerine doğru harcamalarla büyüterek dünyanın tepesine çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı. Başkan Cengiz, Emre Mor ve Deniz Türüç iddiaları hakkında ise, “Hepsi hayırlı olacak. Uğraşıyoruz” yanıtını verdi.