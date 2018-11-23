Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: “Bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek”

Mustafa Cengiz: “Bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından görüntüler

- İSTANBUL

Lyon Allah 


- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “İnşallah bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek ve birbirimize bağlayacak” dedi.
Yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) 105 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı Galatasaraylılar Derneği’nden takip etti. Başkan Mustafa Cengiz, dernek binasına girişte yaptığı açıklamada cezanın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “İnşallah bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek ve birbirimize bağlayacak. Sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda 22, 23, 25 ve 100. yıldızımızı takacağız. Fatih hocayı kutladık. Kendisine başarılar diliyoruz. Biz sahada olmasak da kendimiz oradayız. Milyonların içindeyiz. Milyonlarda bizimle beraber. Biz onlarla onlar bizle” şeklinde konuştu.
Bir taraftarın ‘Başkanım biz maça gidiyoruz. İyi ki varsınız’ sözüne cevap veren Cengiz, “Kutlarım. Bizim yerimize de destekleyin bu takımı. Teşekkür ederim” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı