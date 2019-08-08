Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: “Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder”

Mustafa Cengiz: “Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Yarış Allah Esenli Kalamış Basın Mensupları 


- Akhisarspor ile oynadıkları mücadele sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sıcağa ve rutubete rağmen güzel bir maç olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Akhisarspor’da görüldüğü gibi taş gibi bir takım. Onlara da alışkın oldukları lige geri dönüş diliyorum. Bütün takımlara sezon başlamadan başarılar diliyorum. Bütün rakiplerimize esenlikler diliyorum. Bugün kupayı kaldırdık çok mutluyuz. Adil, dürüst, hakça bir yarış içinde liglerimiz ve kupalarımız devam eder” diye konuştu.
Takım çok iyi olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz, “Tabiri caizse ilk defa bu sahada oynadık. Güzelde bir stat 22 bin kişilik. Türkiye stat konusunda Avrupa’yı yakalamış durumda. Futbolumuzda da sadece Galatasaray değil bütün takımlarımız ile Avrupa’yı yakalar geçeriz ve dünyanın en tepesine çıkarız ve en tepesinde de Galatasaray’ımız olur inşallah” ifadelerini kullandı. Taraftarın Falcao ısrarına ise Başkan Cengiz, “İnşallah KAP’ta açıklama olursa hep birlikte okuruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Galatasaray-Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray-Akhisarspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı