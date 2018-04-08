Mustafa Cengiz, 1905 AGS üye törenine katıldı - ANKARA
- Törenin olacağı salondan detaylar - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in salona gelişi - Cengiz'in üyelerle sohbeti - Galatasaray Başkanı Cengiz'in konuşması - Galatasaray Başkanı Cengiz'in yeni üyelere plaket takdim etmesiMustafa Cengiz, 1905 AGS üye törenine katıldı - Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: - "Verdiğiniz maddi, manevi enerji bu camiaya dönüyor ve güç veriyor"ANKARA (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinin (1905 AGS) etkinliğine katıldı. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın başkentte Gençlerbirliği ile karşılaşacak sarı - kırmızı kulübün başkanı Ankara 'daki Wyndham Otel'de 1905 AGS'nin düzenlediği etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya Ankara 'nın kendisi ve ailesi için öneminden bahsederek başladı. Başkente her geldiğinde duygulu anlar yaşadığını anlatan Cengiz, "Oğlum burada doğdu. Havalimanından arabayla gelirken her noktada duygulandım. Eşim burada öğretmenlik yaptı. O da çok duygulandı ve ağladı." ifadelerini kullandı.Başkanlık seçiminden önce geldiği 1905 AGS etkinliğinde de "çok büyük enerji aldığını" vurgulayan Cengiz, "Sizlerin enerjisi, sinerjisi hizmet şevkimizi canlandırıyor. Sizler olmasanız biz bu işi yapamayız. Verdiğiniz maddi, manevi enerji bu camiaya dönüyor ve güç veriyor." diye konuştu. Cengiz'in konuşmasının ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri 1905 AGS'nin yeni 22 üyesine plaketlerini takdim etti.