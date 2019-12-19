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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mustafa Alper Avcı: “Kupada en zorlu rakiple oynadık”

Mustafa Alper Avcı: “Kupada en zorlu rakiple oynadık”

Mustafa Alper Avcı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

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- Hekimoğlu Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Medipol Başakşehir maçının ardından, “İlk maçtaki skoru burada olumluya döndürmek için mücadele ettik ama karşımızda bu ligin bana göre ligin en iyi takımlarından bir tanesi vardı” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Hekimoğlu Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası’na veda etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Hekimoğlu Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, kupada en zorlu rakiple oynadıklarını belirterek, “İlk maçtaki skoru burada olumluya döndürmek için mücadele ettik ama karşımızda bu ligin bana göre en iyi takımlarından bir tanesi vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler. Oyunsal anlamda sezon başından beri yaşadığımız şeyler vardı. İki yönlü doğru işler yapmaya çalıştık. Sezon başından beri üzerine koyarak gittiğimiz bir oyun anlayışı var. İkinci yarı için iyi bir tatilden sonra sezon sonu hedeflediğimiz üst lige çıkma durumunu gerçekleştiririz” diye konuştu.

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