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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 için destek

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 için destek

Muslera'nın açıklamaları

- İSTANBUL

Sosyal Medya Dera Irak 


- Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Türkiye'ye EURO 2024 için destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma adaylığı için oluşturduğu kampanya olan Share Together'ın (Birlikte Paylaşalım) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, deneyimli kaleci Muslera'nın Türkiye ile ilgili düşünceleri aktarıldı. Başarılı kaleci yaptığı açıklamada, "Türkiye, EURO 2024 için hazır. Burada çok iyi stadyumlar, yaşamak için çok güzel şehirler var. Her şehrin kendine has özellikleri var. Bu özellikler Türkiye'yi daha güzel ve pozitif bir yer yapıyor. İnsanlar çok tutkulu ve samimi. Benim bebeğim burada doğdu. Bu yüzden Türkiye her zaman kalbimde olacak. Türkiye'de yaşamak muhteşem. Futbolu bıraktıktan sonra bile burada yaşamak istiyorum. Umarım EURO 2024'ün ev sahipliğini Türkiye alır" ifadelerini kullandı.
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