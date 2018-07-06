Muslera'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek - İSTANBUL Haberi
- Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın destek mesajı - Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera:"Umarım EURO 2024 Türkiye'de gerçekleşir"İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için aday olan Türkiye'ye destek verdi.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre Muslera, "Umarım UEFA Euro 2024 Türkiye'de gerçekleşir" dedi. Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına tam destek veren tecrübeli kaleci, Türkiye'nin hayatında özel bir yeri olduğunu söyledi.
Türkiye'deki statların ve kentlerin güzelliğinin yanı sıra futbolseverlerin tutkusuna dikkat çeken Muslera, "Türkiye EURO 2024'e hazır. Burada çok güzel stadyumlar ve yaşama elverişli şehirler var. Her şehrin kendine özgü bir yanı var ve her biri Türkiye'yi daha güzel ve pozitif yapıyor. İnsanlar çok tutkulu ve samimi. Bence Türkiye çok büyük bir aday. Umarım UEFA EURO 2024 burada gerçekleşir" ifadelerini kullandı.Futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de yaşamına devam etmek istediğinin altını çizen Uruguaylı kaleci, "Bebeğim burada doğdu. Bu yüzden Türkiye'den bir parça zaten her zaman kalbimde olacak. Türkiye'de yaşamak çok güzel. Futbolu bıraktıktan sonra bile olabildiğince uzun süre burada kalmak isterim." şeklinde konuştu.