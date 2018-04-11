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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muslera'dan trafik cezası esprisi Haberi

Muslera'dan trafik cezası esprisi Haberi

Ziyaretten görüntüler

Kahkaha Polis Memuru Memur Trafik Cezası Rektör 

-Muslera'nın esprisi

- İSTANBUL

- Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da yer aldığı buluşmada trafik cezasına ilişkin yaptığı espri ile ortamdakileri güldürdü. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyareti sırasında yaptığı espri ile herkesi güldürdü. Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu belirtince, ortamda yer alanlar kahkahalara boğuldu. Çalışkan gerekirse cezayı kendisinin ödeyeceğini ifade etti.
Buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı.
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