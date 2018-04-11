Muslera'dan trafik cezası esprisi Haberi

-Muslera'nın esprisi



- İSTANBUL



- Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da yer aldığı buluşmada trafik cezasına ilişkin yaptığı espri ile ortamdakileri güldürdü. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyareti sırasında yaptığı espri ile herkesi güldürdü. Muslera, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu belirtince, ortamda yer alanlar kahkahalara boğuldu. Çalışkan gerekirse cezayı kendisinin ödeyeceğini ifade etti.

Buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı.

