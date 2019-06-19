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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muş'ta tekerlekli kayak yarışması

Muş'ta tekerlekli kayak yarışması

- Drone destekli görüntüler - Sporcuların kayakları ile yarışmadan detayı - Detaylar - Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler ile röp. - Sporculardan Buket Çarbuğa ile röp.MUŞ (AA) - Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, milli takıma hazırlanan sporcular için "Tekerlekli Kayak İl Birinciliği Sporcu Seçmeleri" yarışması düzenledi.
Muş - Bitlis kara yolunda düzenlenen müsabakaya yaklaşık 40 sporcu katıldı.
Sporcular dereceye girebilmek için kavurucu sıcakta kıyasıya mücadele etti.Yarışmada ilk 3'e giren sporcular, Bitlis'te yapılacak Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaların 5 kategoride yapıldığını söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak sporcuların belirlendiğini aktaran Güler, "Görüldüğü gibi asfalt zemin üzerinde ve ovada sıcak havada zorlu şartlarda bir müsabaka yapıldı. Muş 'ta kayak sporunda çok sayıda milli sporcumuz bulunmakta. Olimpiyatlarda mücadele etmiş sporcularımız bulunuyor. Biz inşallah kayak sporunu geliştirme ve sporcu alt yapısını geliştirme adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çok ciddi çalışmalar yapmaktayız." dedi.
Sporculardan Buket Çarbuğa ise milli sporcu olmayı hedeflediğini dile getirerek, "Bugün yarıştık çok güzel geçti. Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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