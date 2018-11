Murat Sönmez: “İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz”

- Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, "Bizim rotamız şu an belli oldu, daha çok yukarıyı hedefleyen bir Hatayspor var. İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, "Oyunun genelinde, maça şekil veren ve karşılaşmayı biçimlendiren taraf Hatayspor'du. 10 dakikada 3 net gol pozisyonu değerlendiremedik. Hava şartları ve zeminin bozukluğu iki takımın da aşırı efor sarf etmesine neden oldu. Maçta üretkendik, topun rakipte olduğu bölümde de bizde olduğu bölümde de istediğimiz oyunu net şekilde ortaya koyduk. Her iki takım oyuncularını centilmen oyunlarından dolayı kutluyorum. 3 puan için iki takımın da gayreti vardı. Burada alınan 1 puan kulübün moral ve motivasyonu için büyük bir kazanımdır. Bu tür maçlar 6 puanlık maçlar. Bizim rotamız şu an belli oldu, daha çok yukarıyı hedefleyen bir Hatayspor var. İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz" dedi.