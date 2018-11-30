Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Murat Sönmez: “İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz”

Murat Sönmez: “İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz”

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Sönmez'in açıklamaları

- ADANA

Rektör 


- Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, "Bizim rotamız şu an belli oldu, daha çok yukarıyı hedefleyen bir Hatayspor var. İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, "Oyunun genelinde, maça şekil veren ve karşılaşmayı biçimlendiren taraf Hatayspor'du. 10 dakikada 3 net gol pozisyonu değerlendiremedik. Hava şartları ve zeminin bozukluğu iki takımın da aşırı efor sarf etmesine neden oldu. Maçta üretkendik, topun rakipte olduğu bölümde de bizde olduğu bölümde de istediğimiz oyunu net şekilde ortaya koyduk. Her iki takım oyuncularını centilmen oyunlarından dolayı kutluyorum. 3 puan için iki takımın da gayreti vardı. Burada alınan 1 puan kulübün moral ve motivasyonu için büyük bir kazanımdır. Bu tür maçlar 6 puanlık maçlar. Bizim rotamız şu an belli oldu, daha çok yukarıyı hedefleyen bir Hatayspor var. İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı