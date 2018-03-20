Murat Dağı'nda kayaklı yamaç paraşütü yaptılar - KÜTAHYA Haberi
- Kayak ve paraşüt denemeleri - Hava sporları milli takım sporcusu ve aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmeni Murat Tüzer'in açıklamaları - Detaylar - Kütahya 'nın Gediz ilçesi sınırlarında bulunan, hem kayak hem de termal turizmin bir arada olduğu 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda, kayaklı yamaç paraşütü denemelerinden başarılı sonuçlar elde edildi - Gediz Belediye Başkanı Saraoğlu: - "Yapılan ilk denemelerden olumlu sonuçlar alındı. Başarılı olduğu takdirde bu alanda da çalışmalar yürüteceğiz" - Hava sporları milli takım sporcusu Tüzer: - "Murat Dağı yaz aylarında da karlı kış aylarında da yamaç paraşütüne elverişli. Buradan kalkış yaptıktan sonra eğer hava şartları da uygun olursa yaklaşık 7 - 8 saat havada kalabiliriz. Kütahya , Uşak ve Afyonkarahisar'a kadar uçabiliriz"KÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Gediz ilçesi sınırlarında bulunan, hem kayak hem de termal turizmin bir arada olduğu 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, kayaklı yamaç paraşütünde de iddialı.Zirveye yakın yükseklikte kayak pisti, 1500 metre rakımda ise 43 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip dağda, hava sporları yamaç paraşütü milli takım sporcularından Murat Tüzer ve beraberindeki 3 arkadaşı tarafından yapılan uçuş denemelerinden başarılı sonuçlar elde edildi.Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Dağı'nın termal ve kayak turizminin yanında yamaç paraşütü uçuşlarının yapılabileceği bir merkez haline getirmeyi planladıklarını söyledi.
Saraoğlu, denemeler için profesyonel destek aldıklarını vurgulayarak, "Murat Dağı, Gediz'e 25 kilometre uzaklıkta ve Kütahya ile Uşak ilinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor. Biz burada vatandaşlarımıza kayak ve termal turizm imkanı sunuyoruz. Bunun yanı sıra yamaç paraşütçülüğünü de gerçekleştirmek istiyoruz. Yapılan ilk denemelerden olumlu sonuçlar alındı. Başarılı olduğu takdirde bu alanda da çalışmalar yürüteceğiz." diye konuştu. - "Yamaç paraşütüne elverişli"Hava sporları milli takım sporcusu ve aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmeni Murat Tüzer de bölgenin yamaç paraşütçülüğüne elverişli olduğunu ifade etti. Tüzer, Gediz Belediye Başkanı Saraoğlu'nun daveti üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "İlk kez kar üzerinde yamaç paraşütü denemeleri yaptık. Yamaç paraşütü kayakla birlikte çok daha eğlenceli oluyor. Murat Dağı yaz aylarında da karlı kış aylarında da yamaç paraşütüne elverişli. Buradan kalkış yaptıktan sonra eğer hava şartları da uygun olursa yaklaşık 7 - 8 saat havada kalabiliriz. Kütahya , Uşak ve Afyonkarahisar'a kadar uçabiliriz." diye konuştu. Bu sporun yediden yetmişe herkesin yapabileceği bir spor olduğunu, sadece biraz cesaret gerektirdiğini dile getirerek, "Çok tehlikeli bir spor değil. Her sporun bir disiplini var bu sporun da disiplinine uyduktan sonra bunun riski çok az." ifadelerini kullandı.Tüzer, havaların ısınmasıyla birlikte bölgede yamaç paraşütü denemelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.