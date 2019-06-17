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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Murat Cavcav: “Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık”

Murat Cavcav: “Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık”

Murat Cavcav'ın açıklaması

- - Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile görüşecek ANKARA

Toplantı Genel Kurul Basın Mensupları 


- Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı. Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cavcav, “Olağan genel kurulumuzu tamamladık. Birinci adımımızı atlattık. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı düzenledik. Burada görev dağılımını ve planlamalarımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık. Yarın kendisi ile görüşeceğim” şeklinde konuştu.

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