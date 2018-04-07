Muharrem Usta Yönetimi ibra edildi Haberi

-İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Konuşması

-Trabzonspor kulüp başkanı Muharrem Usta'nın konuşması



- Muharrem Usta ibra edildi- Hacıosmanoğlu: "Bizim ağladığımızı gördünüz mü?"- Usta: "Herkes hakkını helal etsin" TRABZON



- Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda, Muharrem Usta Yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, konuşmasında "Bizim dönemimizde, bizim ağladığımızı gördünüz mü?" derken, Muharrem Usta da üyelerden helallik istedi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Borç 841 milyon 59 bin 617 Lira Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili kulübün şubat ayı itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği'ne bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamının 1 milyar 38 milyon 519 bin 156 Lira, kısa vadeli mevcutların 197 milyon 459 bin 617 Lira, net borcun ise 841 milyon 59 bin 617 Lira olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu, "Bizim ağladığımızı gördünüz mü?" Yönetimin idari ve mali faaliyetleri üzerine söz alan Trabzonspor Eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "Trabzonspor'a hayırlı bir kongre olmasını diliyorum. Eski başkan olarak eleştirmek için çıkmadım. Her Trabzonspor sevdalısının hayallerini süsleyen bir makam ve bize de nasip oldu. Bizim dönemimizle ilgili sayın başkanımız çok açıklamalar yaptı. Ben de basını ve medyayı iyi kullanan bir insanım. Kim aradıysa cevap vermedim. Başkan konuşmayı tercih etti. Sayın başkanımız 156 milyon Euro borç ile devraldı. '150 milyon Euro ile bırakıyorum. 6 milyon Euro borcu indirdim' diyor. Ben kelime oyunlarından anlamam, yalan da bilmem. İçimde sakladığım bir şey yoktur. Dilime yansıtırım. Biz kulübü devraldığımız zaman çiçek bahçesi devralmadık. Hiç ağladığımızı gördün mü? Biz gitmedik. Süremizi tamamladık öyle gittik. Biz geldiğimiz zaman kulübün tüm gelirleri 2017 yılına kadar temlikli idi. Borçları yapılandırdık ve kredi limitini arttırdık. Geldiğiniz günden beri başladığınız yalanlar giderken de devam ediyor. Yalan konuşmak Trabzonspor Başkanı'na yakışmaz. Trabzonspor'u bir yere taşısaydınız, hedeflerine taşısaydınız. Biz Avrupa'da gruplardan çıktık. Faturayı bize niye kesiyorsunuz. Aday olan iki başkana da buradan sesleniyorum; bizim ve Muharrem Usta'nın dönemlerine ait tabloları ortaya koymazlarsa, onlara en büyük muhalefeti ben yapacağım." Muharrem Usta: "Hakkınızı helal edin" Olağanüstü genel kurulda söz alan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yapılan eleştirilere cevap vermek için söz almadığını belirterek, "Bu makamlar eleştirilere tahammül etme makamı. Her konuşmayı titizlikle anlamaya çalıştık. Bu pozisyona gelenlerin bu eleştirilerden bir şeyler çıkarması gerekiyor. Bugün çıkarmamız gereken en büyük ders, en büyük markamız Trabzonspor için hep birlikte el birliği ile ne kadar eleştiri yaparsak yapalım, bu büyük markanın altına kardeşçe ve el birliği ile girmemiz gerekiyor. Hangi pozisyonda olursak olalım bu sorumluluk duygusundan kaçmamamız ve uzak durmamamız gerekiyor. Bu kongrenin Trabzonspor'a yakışır bir şekilde geçmesi gerektiğini temenni ediyorum. Bir kardeşiniz olarak geldiğimiz günden beri gecemizi gündüzümüze katarak bu çileli yolculukta ateşten gömlekle yola devam ettik. Yeni seçilecek olan yönetimimiz bu gömleği giymiş olacak. Bugün hangi sorumlulukla devam ediyorsak, yarın da seçilecek olan yönetimin yanlarında olacağız ve aynı sorumluluktan kaçmayacağız" dedi.

Usta, iki başkan adayına başarılar dileyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Yarın seçimimiz var. Sayın Ağaoğlu ve Metin Kaya yeni başkan adaylarımız. Seçimin en güzel şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. Buradaki tüm arkadaşlarımızı bugün oynayacağımız Kayserispor maçına davet ediyorum. Güzel bir tablo ile maça hep birlikte gidelim. 2.5 yıla yakın bir dönemde benimle birlikte yolculuk yapan tüm arkadaşlarıma bu büyük markanın huzurunda çok teşekkür ediyorum. Biz sadece hizmet için geldik. İyi niyetimizden hiç şüpheniz olmasın, hakkınızı helal edin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." Yönetim kurulu ibra edildi Daha sonra kulüp yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrası üyelere sunuldu. Divan başkanı Algan, oy çokluğuyla yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı.

Yarın da devam edecek olan kongrede başkan adaylarının konuşmasının ardından seçime geçilecek ve Trabzonspor'un 17. başkanı seçilecek.

