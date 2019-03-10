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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Muhammet Reis’ten taraftara ‘destek’ çağrısı

Muhammet Reis’ten taraftara ‘destek’ çağrısı

-Muhammet Reis'in taraftara çağrısı

- GİRESUN

İstanbulspor Sosyal Medya Allah 


- Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında ağırladığı Boluspor’u 3-1 mağlup ederek 12 haftalık 3 puan hasretini sona erdirdi. Çotanakları galibiyete taşıyan goller ise 28, 55 ve 88’de Muhammet Reis’ten geldi. Giresunspor’da kazanılan 3 puanın ardından Muhammet Reis kulübün sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulunarak destek istedi. Kazanılan 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Reis, ”Biz de bu durumda olmak istemiyoruz ve bu durumdan en yakın sürede uzaklaşmak istiyoruz. Bugün bunun fitilini yakmış bulunuyoruz haftaya daha çok seyirci bekliyoruz bizi desteklemeleri için. Haftaya inşallah stadı daha çok doldurup, daha çok destek olup İstanbulspor karşılaşmasını da kazanırız” dedi.

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