Muhammed Demir: “Daha da iyi durumda olacağız”



- Başakşehir deplasmanında tek golle kazanan Sivasspor’da ağları havalandıran isim olan Muhammed Demir maçın ardından konuştu.

Daha da iyi duruma geleceklerini söyleyen başarılı golcü, “Takım olarak son vuruşlarda ve final paslarında şanssızlığımız vardı. Bu şanssızlığı üzerimizden attık” dedi.

Başakşehir deplasmanında 1-0 kazanan Sivasspor’da golcü futbolcu Muhammed Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarının altını çizen başarılı golcü, “Açıkçası iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Bunu sahaya da yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Son 3 haftada 7 puan alarak iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İnşallah bunun da devamı gelir. Tek temennimiz bu. İlk hedefimiz önümüzdeki 3 maçta en iyi şekilde puanlar almak. Bunların 2’sini iç sahada oynayacağız. Seyircimiz, stat atmosferi derken bu avantajı kullanmak istiyoruz. İlk yarıyı en iyi şekilde tamamlayıp ikinci yarıya da iyi başlayarak gidebildiğimiz kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı. “Darısı diğer takımların başına” Bugüne kadar son vuruşlarda ve final paslarında sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Muhammed Demir, “Açıkçası son vuruşlarda sorunlar yaşıyorduk bazen ama daha çok final paslarında sıkıntılarımız vardı. Belki oyun ritmiyle alakalı, belki farklı sistemlerle alakalı durumlar vardı. Sezon başından bu yana final paslarıyla ilgili sıkıntı yaşıyorduk. Bu yavaş yavaş tabii ki düzelecekti. Ben uzun zamandır oynamıyordum ve takıma şimdi adapte oluyorum. Oynadıkça birbirimizi tanıyoruz. Kendi adıma konuşursak takıma faydalı olmanın peşindeyim. Kondisyonu ve maç ritmini yakaladığımız zaman çok daha faydalı olacağımı düşünüyorum. İnşallah kaza bela sakatlık olmaz ve aynı şekilde devam ederim” dedi.

Son 2 deplasman maçında şampiyonluk adayları Beşiktaş ve Başakşehir karşısında alınan 6 puana da değinen Demir, “İyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Bunu da 2 şampiyonluk adayını yenerek gösterdik. Darısı diğer büyük takımların başına” ifadelerini kullandı. “Şanssızlığımızı kırdık” Teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş’in oturmasıyla ilgili olarak da konuşan Demir, “Bunun ne yorumunu ben yapabilirim ne kararını ben verebilirim. Yönetimimiz böyle bir karar aldı, 3 haftada 7 puan aldıysak inşallah hocamız için de bir şeyler iyi gider. Biz ona, o da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Tamer Hoca zamanında da iyi oynuyorduk, sadece şanssızlığımız vardı. Hakan Hoca’yla da bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Kulübümüzü zaten konuşmaya gerek bile yok. Herkes ne olduğunu çok iyi biliyor. Kulübün ne kadar doğru yönetildiği, diğer kulüplere bakınca iyice ortaya çıkıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

